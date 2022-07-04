

Президент: Ни план Кобахидзе, ни радикальной оппозиции не имеют ничего общего с настоящим национальным согласием

04.07.2022 11:43





По мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, ни план власти, ни радикальной оппозиции не имеет ничего общего с «настоящим национальным согласием».



Президент откликается на происходящие в стране процессы заявлением в социальной сети.



«Одно отличительно на фоне этих волнений: все – позиция или оппозиция подхватили и признали необходимость национального согласия (о чем недавно все со мной спорили, что такое невозможно)… Однако объявленные планы – Кобахидзе (однопартийный план выполнения евро-рекомендаций сразу после создания «свободно антиевропейски говорящего» триумвирата) или не новый план радикальной оппозиции «уходи и я приду», не имеют ничего общего ни с настоящим национальным согласием и ни с обязательным планом действий для получения европейской кандидатуры. Выражение европейского стремления народа – большая сила, и она защищает достоинство нашей страны. У нее не должен меняться курс... Все мы - на ком лежит ответственность, обязаны отвечать на ожидания общества делом и сформированным вокруг плана действий реальным, а не словесным народным согласием! И будет видно, кто чего хочет: Европу или власть», - заявляет Саломе Зурабишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



