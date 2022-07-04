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Участники акции покинули территорию администрации правительства
04.07.2022 13:32
У здания администрации правительства Грузии завершилась протестная акция, которую проводили организаторы «Домой в Европу».
Участники акции сегодня с утра в течение нескольких часов выражали протест посредством шума, свиста и возгласов. По заявлению митингующих акции, их цель заключалась в том, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили услышал голос народа на заседании правительства.
Как заявил журналистам один из активистов «Позора» Гига Макарашвили, участники акции соберутся и обсудят, как продолжать в дальнейшем протест.
По словам организаторов, на сегодня акция не планируется.
«Мы считаем, что наш протест решителен и верен. Думаю, что он обязательно должен мирно продолжаться», - заявил Макарашвили.
По его же словам, «чем больше людей будет шуметь, чем больше голосов услышит Иванишвили, тем быстрее он отправит в отставку Гарибашвили и его правительство».
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