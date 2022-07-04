

Гарибашвили поздравил США и американский народ с 246-й годовщиной незавивисимости

04.07.2022 13:33





«От всего сердца поздравляем нашего стратегического партнера, США и дружественный американский народ с 246-й годовщиной независимости», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Как отмечает премьер-министр, 4 июля является символом свободы, демократии, приверженности нашим общим ценностям не только для американского народа, но и для всего демократического мира.



«Новейшая история Грузии — это также история борьбы за свободу, независимость, наш европейский выбор. На этом пути, особенно со дня восстановления независимости Грузии, мы всегда чувствовали решительную поддержку нашего верного друга и партнера – Соединенных Штатов Америки.



За 30 лет дипломатических отношений мы углубили наше партнерство с США почти во всех сферах и направлениях.



Непоколебимая поддержка США укрепляет Грузию с точки зрения защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны, европейской и евроатлантической интеграции Грузии, укрепления демократии в стране, усиления обороноспособности и экономического развития. Грузинский народ всегда будет благодарен за эту поддержку.



Грузия и в будущем будет привержена нашим общим ценностям и прочному партнерству.



Желаем Соединенным Штатам Америки и дружественному американскому народу мира и процветания. 4 июля Грузия и грузинский народ празднуют вместе с нашими американскими друзьями!», — говорится в заявлении премьер-министра.



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