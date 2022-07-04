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В Грузии отрицают поставки Беларуси радиооборудования в обход санкций
04.07.2022 13:35
Новости-Грузия
Служба доходов Минфина Грузии назвала ложью информацию о поставках систем радиосвязи в Беларусь в обход санкций и обвинила журналистов в попытке дискредитации ведомства.
Ведомство опровергает сюжет программы «Суббота Нодара Меладзе», показанный в эфире оппозиционного телеканала «Пирвели» 2 июля. В нем утверждалось, что радиоустройства американского производства отправляются из Грузии в Узбекистан, а оттуда – в Беларусь, что по информации авторов сюжета является нарушением международных санкций.
По информации Минфина, экспорт в Узбекистан осуществляла компания «Коммуником» – это официальный представитель Motorola Solutions в Грузии. В начале апреля задекларированы были ретрансляторы радиосвязи. Указанный получатель – «Узэлтехпром-Моторола-Телеком-Радио».
«Указанные товары не требуют разрешения на экспорт двойного назначения, а компания-получатель является официальным представителем Motorola в Узбекистане», — говорится в заявлении Службы доходов.
Здесь же отмечается, что в компетенцию государственных органов Грузии не входят вопросы реэкспорта – они не следят за тем, остаются ли товары в стране назначения или переправляются в другое государство.
С учетом всего этого ведомство приходит к выводу: журналисты обвиняют представителей американской транснациональной компании в уклонении от санкций, введенных США и Евросоюзом. Служба доходов призывает «Пирвели» предоставить доказательства изложенных фактов.
Грузия присоединилась ко всем международным санкциям, введенным из-за вторжения России в Украину. Минск подвергся беспрецедентным ограничениям со стороны западных стран за пособничество.
Через территорию Грузии не пропускают подсанкционные товары, введен жесткий контроль финансовых операций, из Грузии ушли некоторые российские банки и компании. Несмотря на заверения властей, в СМИ неоднократно появлялась информация о случаях обхода санкционного режима с помощью Грузии.
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