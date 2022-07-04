

Покинувшие «Мечту» депутаты заявили, что ЕС не предоставит Грузии статус кандидата



СОВА 04.07.2022 13:38





Депутаты, покинувшие «Грузинскую мечту» на прошлой неделе, опубликовали очередное заявление в котором отмечается, что ЕС не намерен присваивать Грузии статус страны кандидата на членство.



Со слов экс-руководителей парламентских комитетов, которые обещали «предоставлять обществу больше информации», а на самом деле лишь повторяют мессидж-бокс правящей команды, решение, которое Евросоюз должен принять относительно Грузии в декабре будет отрицательным и об этом уже известно.



«Несмотря на это, правительство должно продемонстрировать, что европейская интеграция является для него твердым приоритетом, и для ее достижения будет выполнено все необходимое», — сказано в заявлении.



Депутаты заявили, что план, предложенный «Мечтой» 1 июля «не оставляет повода для разговоров, будто власти безразличны к вопросу о статусе кандидата».



Напомним, в конце прошлой недели «Грузинская мечта» сообщила, что планирует создать рабочие группы для выполнения 12 пунктов, при выполнении которых Грузия сможет получить статус кандидата на вступление в ЕС. Как заявил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе, в том числе будет сформирована группа по работе над законом о деолигархизации, а также будет укомплектована мониторинговая группа по содействию деполяризации.



«Как известно, Евросоюз установил 12 пунктов в качестве условия предоставления Грузии статуса кандидата. Напоминаем, что большинство упомянутых пунктов являются частью повестки дня ассоциации, что было согласована между Грузией и Евросоюзом несколько месяцев назад».



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