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Депутат от «Гирчи»: движение «Позор» свело протест на нет


04.07.2022   14:05
СОВА


Со слов депутата парламента Грузии от партии «Гирчи» Сандро Реквиашвили, движение «Позор», организовавшее митинг 3 июля, допустило серьезные ошибки, которые в конечном счете свели протест на нет.

«Во время акции было принято много оскорбительных решений. Вышло, что митинг, куда пришли 100 тысяч человек, был сведен до 15-ти активистов, которые что-то кричат у канцелярии. Так нельзя», — заявил депутат.

Реквиашвили считает, что движение должно отказаться от организации демонстраций, подобно премьер-министру, который «должен был подать в отставку после допущенных ошибок».

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