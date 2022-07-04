

Депутат от «Гирчи»: движение «Позор» свело протест на нет



СОВА 04.07.2022 14:05



Со слов депутата парламента Грузии от партии «Гирчи» Сандро Реквиашвили, движение «Позор», организовавшее митинг 3 июля, допустило серьезные ошибки, которые в конечном счете свели протест на нет.



«Во время акции было принято много оскорбительных решений. Вышло, что митинг, куда пришли 100 тысяч человек, был сведен до 15-ти активистов, которые что-то кричат у канцелярии. Так нельзя», — заявил депутат.



Реквиашвили считает, что движение должно отказаться от организации демонстраций, подобно премьер-министру, который «должен был подать в отставку после допущенных ошибок».



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