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Депутат от «Гирчи»: движение «Позор» свело протест на нет
04.07.2022 14:05
Со слов депутата парламента Грузии от партии «Гирчи» Сандро Реквиашвили, движение «Позор», организовавшее митинг 3 июля, допустило серьезные ошибки, которые в конечном счете свели протест на нет.
«Во время акции было принято много оскорбительных решений. Вышло, что митинг, куда пришли 100 тысяч человек, был сведен до 15-ти активистов, которые что-то кричат у канцелярии. Так нельзя», — заявил депутат.
Реквиашвили считает, что движение должно отказаться от организации демонстраций, подобно премьер-министру, который «должен был подать в отставку после допущенных ошибок».
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