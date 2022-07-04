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Заседание правительства Грузии отложили на фоне протеста – демонстранты разошлись
04.07.2022 14:07
Новости-Грузия
Представители движения «Домой, в Европу» завершили протестную акцию у администрации правительства Грузии в центре Тбилиси.
Несколько десятков человек оставались на месте в течение всей ночи. Активисты планировали шумом встретить членов кабмина перед сегодняшним заседанием правительства. Регулярно рабочая встреча проводится по понедельникам в полдень, однако сегодня этого не произошло по неизвестным причинам.
«Расходимся, сегодня заседание правительства не состоялось», — обратился к демонстрантам один из организаторов акции Шота Дигмелашвили.
Он призывал сторонников продолжать протест – «периодически собираться и максимально беспокоить правительство».
На данный момент все еще неясно, встретятся ли сегодня министры. По сообщениям СМИ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже находится на рабочем месте.
Движение «Домой, в Европу» накануне провело в Тбилиси очередную масштабную акцию с требованием отставки премьера Гарибашвили и создания технического правительства «национального согласия», которое проведет все реформы, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.
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