

Евросоюз создаст «министерство санкций»

04.07.2022 14:59





Брюссель настаивает на более жестком и последовательном применении наказаний против России, поэтому страны Евросоюза обсуждают идею создания специального ведомства, контролирующего исполнение санкций европейскими государствами.



Новая структура по своим принципам работы должна напоминать Управление по контролю за финансовыми активами (OFAC) при Минфине США. Другой вариант — наделить дополнительными полномочиями Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС, о создании которого европейские власти говорили летом 2021-го. В этом случае потребуется внести изменения в законодательство, которое сейчас разрабатывается Европарламентом.



Инициативу об ужесточении контроля за ограничениями поддержала член Еврокомиссии Мейрид МакГиннесс, курирующая вопросы финансовой стабильности. По ее словам, создание такого органа «будет плюсом».



Газета отмечает, что исполнением санкций занимаются все члены ЕС, но по отдельности, и не все одинаково хорошо с этим справляются. «В некоторых странах есть сильная инфраструктура по реализации санкций, а в других нет», — уточнила МакГиннесс.



Она добавила, что Брюссель рассматривает и другие способы усилить санкционный режим. Например, предлагается заставлять компании из санкционных списков раскрывать все свои активы и расширить реестр их бенефициаров.





Страны ЕС готовят новый санкционный пакет, в рамках которого возможно ужесточение экспортного контроля и расширение черных списков россиян и организаций. Некоторые государства настаивают на эмбарго на российский газ и других жестких мерах.



Еще одно предложение — запрет на импорт золота из России. Такое ограничение ранее ввели США, Канада, Великобритания и Япония. Обднако эта мера будет носить скорее символический характер, так как поток слитков в Британию и Швейцарию почти остановился после исключения российских аффинажных заводов из перечня доверенных поставщиков Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.



Евросоюз также готовит поправки к санкционным документам по транзиту в Калининград на фоне блокировки Литвой российских поставок в регион.



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