

Кобахидзе назвал условия для снижения проходного барьера на парламентских выборах

04.07.2022 16:30





Парламентское большинство поддержит конституционные поправки по вопросу снижения проходного барьера в парламент, но только в том случае, «если оппозиция сделает шаги на пути к деполяризации». Об этом 4 июля заявил Иракли Кобахидзе, председатель правящей партии «Грузинская мечта».



«Никакого условия не было. Мы заявили, что в соответствии с принципом парламентского суверенитета парламент вернется к обсуждению этого законопроекта. Нигде не говорилось, что мы обязательном его примем [поправки].



Шанс того, что примем законопроект, очень высок, но в конечном итоге это будет зависеть от того, сделает ли оппозиция шаг к деполяризации», — заявил политик.



Напомним, что в сентябре 2021 года парламент в первом слушании поддержал поправки к конституции о проведении следующих двух парламентских выборов с проходным барьером в два процента. Парламенту предстоит принять поправки во втором и третьем чтениях.



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