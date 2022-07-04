

Кобахидзе отказался комментировать нецензурную брань в адрес митингующих

04.07.2022 16:32





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе отказался комментировать вчерашний поступок депутата Дито Самхарадзе и вместо этого вновь озвучил обвинения в адрес «Нацдвижения» и оппозиционных СМИ.



Напомним, что накануне член политсовета партии и её региональный секретарь Дито Самхарадзе несколько раз обматерил участников митинга «Домой в Европу» и экс-президента Михеила Саакашвили.



По словам Кобахидзе, его коллега извинился и «этим все сказано».



«Дито Самхарадзе выступил с заявлением, извинился перед общественностью и этим всё сказано. Наше отношение к свободе выражения известно, мы всегда на это апеллировали. Но я хочу напомнить, касательно нецензурной брани, в том числе в телевизионных эфирах — это PR-стратегия «Национального движения» и их СМИ.



Мы всегда выступали против этой стратегии, в особенности после 2018 года, но реакции не последовало. В целом, любая нецензурная брань и становление этого обычным явлением является событием, направленным против страны и занимаетесь этим вы [оппозиционные к власти СМИ] и ваша партия», — заявил Кобахидзе.



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