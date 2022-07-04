

Кобахидзе: Президент «обиделась из-за неудачи радикальной оппозиции»

04.07.2022 17:08





Председатель правящей партии Грузии ответил на критику президента в отношении властей и оппозиции. По его словам Саломе Зурабишвили «обиделась из-за того, что акция радикальной оппозиции провалилась, ее расстроил их неуспех».



«Видимо, этим она выразила сожаление из-за того, что акция радикальной оппозиции провалилась. Другого серьезного комментария я относительно ее заявления сделать не могу. Если уточнить у нее, что она подразумевала под критикой нашего плана, она не ответит вам, ничего не сможет сказать.



Можете спросить ее, чем ей не понравился 12-пунктный план, и она вам ничего не сможет сказать. Единственно, она выразила сожаление из-за того, что акция радикальной оппозиции провалилась, ее расстроил их неуспех», — заявил он.



Напомним, что накануне президент Грузии заявила, что «у оппозиции и планов Кобахидзе нет никакой связи с национальным согласием».



Заявление президента



Ранее президент Грузии откликнулась на происходящие в стране процессы заявлением в соцсети:



«Одно отличительно на фоне этих волнений: все – позиция или оппозиция подхватили и признали необходимость национального согласия (о чем недавно все со мной спорили, что такое невозможно)… Однако объявленные планы – Кобахидзе (однопартийный план выполнения евро-рекомендаций сразу после создания «свободно антиевропейски говорящего» триумвирата) или не новый план радикальной оппозиции «уходи и я приду», не имеют ничего общего ни с настоящим национальным согласием и ни с обязательным планом действий для получения европейской кандидатуры. Выражение европейского стремления народа – большая сила, и она защищает достоинство нашей страны. У нее не должен меняться курс… Все мы — на ком лежит ответственность, обязаны отвечать на ожидания общества делом и сформированным вокруг плана действий реальным, а не словесным народным согласием! И будет видно, кто чего хочет: Европу или власть».



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