

ЕБРР не видит необходимости ждать окончания войны для восстановления Украины

04.07.2022 18:58





Несмотря на риск, восстановление и реконструкция в Украине должны осуществляться без ожидания завершения войны. Подготовка к предстоящей реконструкции важна и должна происходить сейчас, так же как она должна происходить в условиях войны в тех регионах, где не ведутся боевые действия.



Об этом заявила Президент Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время диалога относительно безопасности на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Лугано в Швейцарии, сообщает собкор Укринформа.



«Подготовка к реконструкции и восстановлению Украины важна сейчас, потому что чем больше мы сделаем сейчас, тем легче будет сам процесс восстановления. Именно поэтому мы продолжаем финансирование, хоть это и рискованно. Это инфраструктура, помощь по приобретению газа, поддержка электросети, поддержка муниципалитетов и частных компаний. Важно поддерживать правительство в бюджетных потребностях, равно как различные проекты на местах», - сказала Одиль Рено-Бассо.



Такой подход позволяет функционирование различных сфер страны, предоставляет рабочие места, поэтому процесс реконструкции важен в т.ч. в то время, когда война продолжается, хоть это и рискованно.



«Мы должны восстанавливать частный сектор в экономике, равно как государственный, для их укрепления и привлечения прямых иностранных инвестиций», - подчеркнула Рено-Бассо.



По ее словам, важно отстраивать прежде всего наиболее конкурентные отрасли, которые были развиты до войны, в частности агробизнес, металлургию, сферу ІТ, а также ключевые объекты инфраструктуры, в частности проекты атомной безопасности. Среди других важных направлений восстановления Украины она также назвала продолжение реформирования страны, деолигархизацию, укрепление корпоративного управления, зеленый переход.



Как сообщалось, международная конференция по восстановлению Украины проходит в швейцарском городе Лугано 4-5 июля с участием украинских и международных политиков, руководителей ЕС и международных организаций, международных финансовых структур.



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