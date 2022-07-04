

Президент Еврокомиссии: Кремль хочет разрушить Украину, мы никогда не позволим этому случиться

04.07.2022 21:54





Европейский Союз никогда не позволит России разрушить Украину, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Цель Кремля – военное, политическое, экономическое разрушение Украины. Они хотят подорвать существование Украины как государства. Мы не можем и никогда не позволим этому случиться", - заявила она, выступая в рамках Конференции высокого уровня по восстановлению Украины в Лугано в понедельник.



Президент Еврокомиссии напомнила, что с начала войны ЕС мобилизовал около EUR6,2 млрд финансовой поддержки Украине.



"Как вам известно, еще больше поступит и будет еще больше", - заверила она.



Фон дер Ляйен считает, что принципы, которые будут заложены во время конференции в Лугано, станут "первым блоком принципов, которые будут направлять наш путь, станут основой, чтобы восстановить и реконструировать Украину".



"Украинская молодежь отдает свои жизни, чтобы воплотить свое видение (Украины) в реальность. Они сражаются за свободную и независимую Украину. Они сражаются за уважение международного права и наши ценности. Мы знаем, что их сражение – это также и наше сражение. И в то время, как мы работаем в эти дни, чтобы помочь Украине победить в этой войне, мы также должны гарантировать, что Украина выиграет мир. И это будет наверняка. Слава Украине", - этими словами президент Еврокомиссии завершила свое выступление.



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