|
|
|
Хидашели: Не может политический результат наступить без политических игроков
04.07.2022 23:38
Призываю все оппозиционные партии отставить в сторону свои пусть даже совершенно искренние тревоги и взять на себя ответственность, - об этом экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели заявила в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу акции «Домой в Европу», проведенной 3 июля на проспекте Руставели в Тбилиси.
По ее словам, гражданское общество в этом процессе может быть хорошим помощником, но оно не может заменить политические партии.
«Такого не бывает в природе, чтобы политический результат наступил без политических игроков. Поэтому, чем быстрее эти люди прекратят это кокетство..., будет лучше. Политическая борьба нуждается в политических лидерах. Политические изменения не происходят без политических лидеров. Следовательно, я призываю все оппозиционные партии отставить в сторону свои пусть даже совершенно искренние тревоги, если они у них есть, и взять на себя ответственность. Гражданская общественность может быть в этом процессе очень хорошим помощником, но оно не может заместить политические партии», - заявила Тина Хидашели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна