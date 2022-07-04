

Хидашели: Не может политический результат наступить без политических игроков

04.07.2022 23:38





Призываю все оппозиционные партии отставить в сторону свои пусть даже совершенно искренние тревоги и взять на себя ответственность, - об этом экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели заявила в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу акции «Домой в Европу», проведенной 3 июля на проспекте Руставели в Тбилиси.



По ее словам, гражданское общество в этом процессе может быть хорошим помощником, но оно не может заменить политические партии.



«Такого не бывает в природе, чтобы политический результат наступил без политических игроков. Поэтому, чем быстрее эти люди прекратят это кокетство..., будет лучше. Политическая борьба нуждается в политических лидерах. Политические изменения не происходят без политических лидеров. Следовательно, я призываю все оппозиционные партии отставить в сторону свои пусть даже совершенно искренние тревоги, если они у них есть, и взять на себя ответственность. Гражданская общественность может быть в этом процессе очень хорошим помощником, но оно не может заместить политические партии», - заявила Тина Хидашели.



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