

Россия возмутилась открытием посольства Канады в Армении

05.07.2022 12:38





Посольство РФ в Армении раскритиковало МИД Канады из-за заявления об открытии в Ереване первой резидентной дипмиссии североамериканской страны на Южном Кавказе.



В российском диппредставительстве недоумевают, почему об открытии посольства Оттава говорит в контексте «противодействия российскому влиянию».



«Удивляет столь неприкрыто высокомерное и пренебрежительное отношение к государству, с которым вроде бы собираются укреплять двусторонние связи. Невольно задумываешься о том, как такая линия отразится на благополучии и безопасности армянского народа», — сказано в заявлении дипломатов из РФ.



О предстоящем открытии посольства в Армении министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила 30 июня. Она выразила уверенность, что это позволит укрепить связи между двумя государствами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады.



Одновременно Оттава расширяет свое дипломатическое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Как указывают в МИД Канады, это важно для поддержки европейских союзников, а также противодействия последствиям российского вторжения в Украину.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



