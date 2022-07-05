

«Грузия должна восстановить темп реализации реформ» — глава Связного офиса НАТО

05.07.2022 14:29





Глава Связного офиса НАТО Александр Винников заявляет, что в учредительном соглашении НАТО нет ничего, что мешало бы стране вступить в альянс, даже если у страны есть территориальные проблемы.



По словам Винникова, приглашение страны в НАТО — это политическое решение, которое союзники должны принять на основе консенсуса. Он также отметил, что Грузия должна восстановить темпы реформ, процесс реализации которых, по его словам, в последнее время был заторможен.



«Для того, чтобы было принято решение о приглашении страны в НАТО, как мы видели в случае с Финляндией и Швецией, необходимы две вещи — прежде всего, страна должна быть готова выполнить требования членства. Эти требования выходят за рамки обороны и безопасности, поскольку в НАТО вступает вся страна, а не только ее министерство обороны или вооруженные силы. Поэтому страна должна быть готова. Второй элемент — это политическое решение, которое должно быть принято на основе консенсуса в отношении того, что они хотят пригласить ту или иную страну, потому что считают, что это укрепит безопасность альянса. Так что для Грузии сейчас в центре внимания должна быть подготовка, реализация евроатлантических реформ, которые сама Грузия определила как цель. Там, где мы наблюдали замедление темпов за последние полтора года, мы очень хотели бы, чтобы Грузия занялась реформами в этих областях и восстановила их темп. В частности, я говорю о проблеме надзора, демократического надзора за сферой безопасности. Я также думаю о правосудии и продолжении избирательной реформы. Эти области были отмечены союзниками, и в этих областях они хотели бы видеть более активную реализацию реформ», — заявил Винников.



По его ловам, в Вашингтонском соглашении нет ничего, что помешало бы стране вступить в НАТО, даже если у страны есть территориальные проблемы, но, в конечном счете, это политическое решение.



Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря о вступлении страны в НАТО на экономическом форуме в Катаре, заявил, что для этого Грузия должна сначала решить свои территориальные проблемы. Этот нарратив он повторил во время своего выступления в парламенте Грузии, что оккупированные территории являются препятствием для вступления в альянс, и об этом ему сказали сами представители НАТО.



«Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от наших желаний. Между всеми странами [НАТО] должен быть достигнут консенсус, чтобы Грузии предоставить членство в НАТО. Мы не наивные и понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы. Мы сначала должны решить эти вопросы, а потом стать членом НАТО. Это мнение наших европейских партнеров и членов НАТО», — сказал Гарибашвили.



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