

Роман Гоциридзе: Иванишвили должен выйти из тени, берлоги или бункера и говорить с людьми

05.07.2022 18:14





Бидзина Иванишвили должен выйти из тени, берлоги или бункера и говорить с людьми. Нам не нужна «тройка», говорящая языком Иванишвили. Пусть Иванишвили поговорит с нами и скажет, когда он собирается оставить скрытое олигархическое правление и когда прикажет своим подчиненным выполнить все 12 рекомендаций, - об этом заявил журналистам один из членов «Национального движения» Роман Гоциридзе.



«Мы слышим со стороны «Грузинской мечты» ряд заявлений, основное содержание которых - то, как могут растянуть время до конца декабря. Если воспользоваться словами Иванишвили, снова применить те «трюки», которые делали неоднократно и вместо выполнения рекомендаций из 12 пунктов, фактически, пришли к той кондиции, чтобы ничего не делалось. Предлагают нам смешной план, оказывается надо сначала начать с деполяризации, а затем делать другие вещи. По их представлению, деполяризация означает, что не нужно выходить на улицу, не нужно протестовать, не нужно использовать острую лексику, они будут тебя ругать, как сквернословил какой-то депутат – получается, что у них есть разрешение на все, а мы, оказывается, должны остановиться, опустив руки, и это назовут деполяризацией. Извините, деполяризация означает выполнение всех 12 рекомендаций, и никакой очередности тут нет. Есть вопросы, которые завтра же могут быть приняты в парламенте. Мы предложим наш план, содержание этого плана вы скоро узнаете», - сказал Роман Гоциридзе.



Как он отметил, много вопросов, которые могут быть приняты своевременно, в случае, если в парламенте будут назначены внеочередные заседания. Поэтому, по его объяснению, и без создания комиссии возможно выполнение нескольких пунктов из тех 12-и, которые необходимы стране для получения статуса кандидата.



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