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На международной конференции в Швейцарии были разработали принципы восстановления Украины
05.07.2022 18:17
На международной конференции, состоявшейся в швейцарском городе Лугано, были разработаны принципы долгосрочного восстановления Украины. Информацию распространяет CNN.
Принципы были приняты после двухдневной конференции, в которой приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.
Документ, получивший название «Декларация Лугано», призывает к долгосрочной экономической и технологической помощи Украине в послевоенный период.
По словам президента Швейцарии Иньяцио Кассиса, эти принципы сфокусированы на прозрачности, партнерстве и равенстве.
«Это должно дать украинскому народу надежду и веру в то, что он не одинок, потому что устойчивое восстановление Украины требует возрождения, устойчивости и обновления институтов, чтобы соответствовать ее будущему», — отметил Кассис.
Вчера премьер-министр Украины заявил, что для восстановления Украины потребуется 750 миллиардов долларов, и отметил, что основным источником должны стать российские активы, конфискованные за границей.
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