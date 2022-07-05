

Следственная служба Минфина сделал заявление о российском судне, зашедшем в порт Батуми

05.07.2022 18:23





По информации Службы доходов, 4 июля в порт Батуми зашло судно под российским флагом. В результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта, установлено, что судно и компания-судовладелец не подпадают под действие международных санкций.



Что касается второго корабля, плавающего под российским флагом, то, по данным Службы доходов, он зашел в порт без груза.



«По сообщению Агентства морского транспорта Грузии, судно прибыло из Египта, из порта «Дамиетта», и планирует вывезти груз из порта Батуми. На указанное судно, как и на груз, ограничения не распространяются.



Служба доходов Министерства финансов и Агентство морского транспорта Грузии координируют и постоянно проверяют как суда, так и судовладельцев на действие в отношение них международных санкций, и если судно или судовладелец находится в санкционном списке, ему не разрешается входить в порты Грузии и осуществлять таможенные процедуры», — заявляют в Службе доходов.





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