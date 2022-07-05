

Деканоидзе: Ираклий Кобахидзе превратил конституционные изменения в предмет торга

05.07.2022 19:53





По заявлению одной из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, у власти «Грузинской мечты» нет политической воли для выполнения рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов.



Как она заявила журналистам, первым признаком этого было бы принятие конституционных изменений, а вторым — перевод Михаила Саакашвили за границу и помилование директора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия.



«Вообще не думаю, что у власти «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили есть политическая или внутренняя воля для осуществления всех тех обязательств, которые были возложены на Грузию для получения в декабре статуса кандидата. Соответственно, такое требование было озвучено гражданами Грузии 20 и 24 июня, в том числе, на очень большой акции в воскресенье, на которую вышли несколько тысяч человек и открыто потребовали - во-первых, отставки Ираклия Гарибашвили и, во-вторых, создания правительства национального согласия, которое реально осуществило бы и осуществит те реформы, которые необходимы. Факт, что у них нет никакой ни политической, ни внутренней воли для этого. У меня нет вообще никаких иллюзий относительно того, что Кобахидзе или большинство «Грузинской мечты» намерены выполнить эти обязательства. Первым признаком этого было бы принятие конституционных изменений, которые парламент уже принял в первом чтении.



Ираклий Кобахидзе превратил конституционные изменения в предмет торга. Вторым реальным изменением была бы осуществленная политическая воля в отношении политзаключенных, это подразумевает перевод Михаила Саакашвили за границу и освобождение, помилование Ники Гварамия. Третьей политической волей было бы принятие всех законопроектов, находящихся в парламенте, в том числе, это касается антикоррупционного бюро и фактов, отмеченных в соглашении Шарля Мишеля. Поэтому я не вижу какой-либо воли и обязательства со стороны власти, что они собираются выполнить какой-либо процесс. Я даже больше скажу, Кобахидзе думает, что этими непонятными комиссиями протянут время до декабря. Поэтому существуют конкретно те пункты, которые власть должна реализовать, чтобы страна увидела с их стороны политическую волю. К сожалению, у них нет на это воли», - заявила Хатия Деканоидзе.



Что касается плана действий оппозиции, то Деканоидзе считает, что давление на власть должно продолжаться разными методами.



«Основным механизмом давления на власть считаю внутреннее давление, это подразумевает, в том числе, акции, протест, включенность граждан Грузии в этот общественно-политический процесс, что очень важно. Второе – включенность наших международных партнеров, а также санкции против Бидзины Иванишвили, которые уже озвучены Европарламентом. Поэтому, конечно, давление будет продолжаться, никто не собирается уступать эту страну «Грузинской мечте», — сказала Деканоидзе.



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