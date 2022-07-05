

Парламентская оппозиция встречается с неправительственными организациями

05.07.2022 19:55





Парламентская оппозиция встречается с неправительственными организациями по поводу плана выполнения 12-ти пунктов рекомендаций, установленных Евросоюзом для Грузии.



В парламенте находятся те представители гражданского сектора, которым уже представили собственное видение реализации плана из 12 пунктов.



Как сообщила журналистам перед началом встречи депутат от "Лело" Ана Нацвилишвили, цель встречи - согласование мнений и взглядов представителей парламентской оппозиции и гражданского общества. По словам Нацвлишвили, вопросы, прописанные Евросоюзом в 12-и пунктах, не новы для Грузии - «данные темы постоянно были в повестке дня в течение всех десяти лет пребывания у власти «Грузинской мечты», но «Грузинская мечта» потратила годы и не осуществила реформ».



Как отметила Нацвилишвили, «и сейчас не видно готовности сделать то, что они не делали десять лет».



На встрече в парламенте от неправительственного сектора присутствуют: Гурам Имнадзе, Гванца Цулукидзе, Георгий Давитури, Георгий Ониани, Хатуна Джинджихадзе, Нино Долидзе, Натия Капанадзе, Лаша Тугуши, Екатерина Цимакуридзе, Тамар Хидашели, Нана Круашвили, Звиад Коридзе , Георгий Клдиашвили и Мамука Андгуладзе.



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