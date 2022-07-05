

Канашвили: «Грузинская мечта» и оппозиция должны изменить свою риторику

05.07.2022 20:12





Самой правильной тактикой будет сотрудничество и достижение результатов, с другой же стороны, акции – «Грузинская мечта» должна постоянно ощущать, что протестный заряд силен, – об этом заявил конфликтолог Георгий Канашвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



Как поясняет Георгий Канашвили, если оппозиция объявит деолигархизацию первым, главным пунктом в процессе выполнения 12 пунктов Еврокомиссии, процесс будет обречен на крах.



«Я думаю, что этот процесс не может длиться месяцами. Поэтому, на мой взгляд, самой правильной тактикой было бы с одной стороны сотрудничество и представление каких-то результатов, с другой стороны - акции с какой-то системностью. Если оппозиция хочет, чтобы этот процесс закончился крахом, то пятый пункт, олигархизацию, должна поставить первым пунктом и объявить деолигархизацию, если начнут отсюда, то этот процесс будет обречен на неудачу. Сотрудничество и общение хотя бы в комиссиях и другом формате не означает, что акция не должна проводиться до конца декабря. Наоборот, «Грузинская мечта» должна постоянно ощущать, что оппозиционно настроенный и протестный заряд силен, эти люди, вступившие в переговоры, не простые люди, эти группы имеют очень серьезную общественную поддержку, которая будет выражаться в периодических акциях», - отмечает Канашвили.



Как поясняет Георгий Канашвили, «Грузинская мечта» и оппозиция должны изменить свою риторику.



По его словам, в процессе выполнения 12 пунктов мы можем получить еще больше поляризованные политические силы, либо страна победит.



«Сложившаяся ситуация — идеальная возможность. В результате этого процесса мы можем получить, с одной стороны, еще более поляризованное, поссорившееся общество и политические силы, или, с другой стороны, если процесс пойдет правильно, наоборот, мы можем получить такую данность, где каждый сможет говорить о своей победе и победе страны.



Оппозиция должна войти в эти процессы. Это лишит власть возможности говорить, что «вот, мы хотели, а они не хотят, у нас такая оппозиция и такой гражданский сектор, который является продолжением оппозиции», что мы часто слышим.



Скоро обозначится, действительно ли власть хочет обвинить в провале оппозицию или оппозиция хочет использовать все это для смены власти», - заявил Георгий Канашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



