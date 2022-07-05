

Глава Офиса связи НАТО: в Мадриде было решено углубить партнерство с Грузией



СОВА 05.07.2022 20:17



По словам главы Офиса связи НАТО Александра Винникова, на саммите в Мадриде была достигнута договоренность по углублению сотрудничества с близкими партнерами, в числе которых Грузия.



Больше всего страна страдает от внешних угроз и вмешательства в безопасность, отметил он, подробно рассказав о решениях, принятых союзниками на саммите.



«Саммит в Мадриде был саммитом трансформации. Союзники приняли исторические решения по адаптации и укреплению альянса во все более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, такие как Россия и Китай, бросают вызов международному порядку < >



Союзники поддержали несколько мер для Грузии, мы называем их мерами, подогнанными под партнеров. Грузия, как вы знаете, является одним из партнеров НАТО, наиболее пострадавших от внешних угроз и вмешательства в обстановку безопасности, вызванных неспровоцированной войной России в Украине. Эти меры являются выражением твердой политической поддержки в отношении Грузии со стороны НАТО. Особенно ее суверенитета и территориальной целостности. Это также является выражением приверженности НАТО решениям Бухарестского саммита, которые касаются окончательного вступления Грузии в НАТО. Стратегическая концепция, поддерживаемая союзниками, заключается в том, что безопасность стран-аспирантов, включая Грузию, связана с безопасностью союзников по НАТО. Эта концепция также подтверждает приверженность союзников по НАТО политике открытых дверей Альянса, а также решениям, принятым на Бухарестском саммите и последующих саммитах», — заявил Александр Винников.



По словам Александра Винникова, пакет мер для Грузии усиливает политическую и практическую поддержку страны.



«Мы продолжим работу над существенным пакетом НАТО-Грузия, который остается главной рамкой для нашей практической поддержки Грузии. В том числе по таким вопросам, как противовоздушная оборона, разведка, кризисное управление и киберзащита. Мы также рассматриваем включение некоторых новых областей. Мы будем увеличивать количество наших учений и постараемся проводить эти учения не раз в три, а раз в два года < > В ближайшие месяцы наш офис будет тесно сотрудничать с нашими грузинскими коллегами, чтобы решения, принятые в Мадриде, трансформировались в более подробный план с целями и сроками», — заявил Александр Винник



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