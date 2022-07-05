

Давитулиани: Говорить о соглашении Шарля Мишеля со стороны «Лело» нерелевантно - Это политическая дерзость

05.07.2022 21:32





Соглашение Шарля Мишеля аннулировано по причине оппозиции, так как в течение 100 дней основная группа оппозиции не подписала это соглашение, и это соглашение потеряло смысл, - заявил член парламентского большинства Бека Давитулиани в связи с позицией «Лело».



Как отметил Давитулиани, говорить о выполнении документа Шарля Мишеля со стороны партии «Лело» - это политическая дерзость, поскольку, если бы они хотели выполнить условия, их лидер не оставил бы мандат.



«Что касается попытки со стороны «Лело» внести это соглашение снова в политическую повестку дня, то это абсолютно неоправданно. Если бы они хотели выполнения этого соглашения, их лидер не оставил бы мандат и не привел бы эти процессы к радикализации. Поскольку это произошло так, то сегодня говорить об этом с их стороны нерелевантно, и можно сказать, что это политическая дерзость», - сказал Бека Давитулиани.



Для справки, по заявлению одного из лидеров «Лело», депутата Анны Нацвлишвили, соглашение Шарля Мишеля «сегодня как никогда актуально».



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