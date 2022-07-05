

Оппозиция: В порт Батуми продолжают входить российские танкеры с нефтепродуктами



Новости-Грузия 05.07.2022 21:35



Оппозиция обвинила правительство Грузии в том, что в порт Батуми продолжают входить российские танкеры с нефтепродуктами.



Правительство не контролирует заход кораблей из России, заявил депутат от «Единого национального движения» в Верховном совете Аджарии Элгуджа Багратиони. Он утверждал, что прошлой ночью в порт Батуми из вошли два корабля под российским флагом — “VF Tanker-15” и «Нефтерудовоз 47», следующие из российского порта.



«Вчера в Батуми зашли еще два судна с подсанкционной нефтью, плавающие под российским флагом. При таком повышенном общественном интересе власти должны следить за ситуацией и доводить до общественности информацию о каждом случае захода кораблей под российским флагом, о том, перевозят ли они подсанкционный груз или нет. Вместо этого власти Грузии помогают России и Путину обходить санкции», — утверждал Багратиони в интервью телекомпании «Мтавари».



Служба доходов министерства финансов Грузии в ответ заявила, что суда не подпадают под западные санкции.



По данным Минфина, один из находящихся в батумском порту российских кораблей загружен транзитным грузом для Армении, а другой — без груза.



«Служба доходов Министерства финансов Грузии поясняет, что 4 июля текущего года в 22:05 судно, плавающее под российским флагом (регистрационный номер — m/v “VF Tanker-15” IMO # 9645047), вошло в морской порт Батуми, загруженное транзитным грузом для Республики Армения.



В результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии, было подтверждено, что международные санкции не распространяются на судно и компанию, которой принадлежит судно.



При этом поясняем, что второе судно под российским флагом (регистрационный номер — NEFTERUDOVOZ-47M), расположенное в якорном районе, везет балласт, то есть не перевозит груз.



По данным Агентства морского транспорта Грузии, судно прибыло из Египта, из гавани «Дамиетта», и планирует вывезти груз из батумского порта. Каких-либо ограничений на указанное судно, как и на груз, нет (упомянутая информация была обнародована Агентством морского транспорта Грузии 30 июня на основании официальных данных).



Служба доходов Министерства финансов и Агентство морского транспорта Грузии постоянно проверяют суда и судовладельцев на предмет международных санкций, и если судно или судовладелец находятся в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии. Грузии и осуществлять таможенные процедуры», сказано в сообщении ведомства.



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