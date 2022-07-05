

Зурабишвили: Усилились пророссийские, гомофобные и агрессивные группировки

05.07.2022 22:15





«Прошел год после событий 5 июля, сегодня общественность все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. Это та реальность, на основе которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы. Они укрепились в стране, 20% территории которой оккупирована Россией, что совершенно недопустимо», — об этом в Facebook пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам президента, усиление пророссийских, насильственных, гомофобных и агрессивных группировок наносит ущерб европейской перспективе страны.



«Некоторые считают, что ответом на это является запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться вескими юридическими аргументами, чтобы не оставалось сомнений в том, что имеет место нарушение свободы слова и самовыражения. Однако, исходя из принципов тех же демократических стран, при необходимости можно принять подобное решение. Прежде чем принять это крайнее решение, каждый должен взять на себя свою долю ответственности, защищать эти группы и поощрять их пророссийскую и антиевропейскую пропаганду недопустимо», — заявила Саломе Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, самое главное в этой данности: соблюдение принципа верховенства закона, что подразумевает ответственность за совершенные преступления, эффективный контроль за их деятельностью и выявление источников финансирования этих групп.



«Это прямая ответственность власти. Прямая обязанность правительства — не допустить, чтобы такие группы мешали европейской перспективе Грузии», — говорит Саломе Зурабишвили.



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