

Бежашвили: Совместными усилиями мы должны заставить «Грузинскую мечту» выполнить требования

06.07.2022 10:52





Ожидания, что «Грузинская мечта» выполнит эти требования, у меня нет, но в данном случае у нас есть единодушная поддержка общества, - об этом член «Единого национального движения» Леван Бежашвили заявил журналистам после встречи парламентской оппозиции и неправительственных организаций.



По его словам, встреча с неправительственными организациями в связи с планом выполнения 12-ти пунктов рекомендаций, установленных Евросоюзом для Грузии, была интересной, поскольку они ознакомились с видением, обеспечивающим данный вопрос.



«Сегодняшняя встреча с представителями неправительственного сектора была важной. Парламентская оппозиция услышала 12 шагов неправительственных организаций, видение того, как Грузия должна получить статус кандидата в Евросоюз. На этом пути необходимо принятие законопроектов, и, естественно, эти шаги мне известны, многие из них уже инициированы, и мы примем участие в инициировании многих из них на парламентском уровне. Главное, чтобы координация гражданского общества и прозападной оппозиции была направлена ​​в унисон. Совместными усилиями мы должны заставить «Грузинскую мечту» выполнить эти требования, соответственно, обеспечить получение статуса кандидата в ЕС. Ожидания, что «Грузинская мечта» выполнит эти требования, у меня нет, но в данном случае мы имеем единодушную поддержку общества в выполнении этих требований», — сказал Бежашвили.



Что касается начала в рамках парламентских комитетов работы по вопросу выполнения установленного Евросоюзом условия из 12 пунктов, то, как отметил Бежашвили, "Единое национальное движение" еще не решило, будет ли присутствовать на этих заседаниях.



По его словам, партия проведет отдельные встречи с парламентскими фракциями и только после этого станет известно решение "Единого национального движения".



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