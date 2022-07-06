

Грузия находится на первом месте в мире по Индексу открытости бюджета - посольство Германии

06.07.2022 11:35





Согласно Индексу открытости бюджета, Грузия находится на первом месте в мире», — отмечается в информации, распространенной посольством Германии в Грузии.



«По результатам исследования прозрачности бюджета 2021 года, опубликованного Международным партнерством бюджета, Грузия заняла первое место среди 120 стран мира с 87 баллами из 100.



Это впечатляющее достижение страны является результатом ряда реформ, проведенных в сфере публичных финансов, таких, как совершенствование среднесрочного планирования, внедрение программного бюджетирования, усиление подотчетности, внедрение и совершенствование электронных систем управления публичными финансами, внедрение механизмов для вовлечения граждан, публикации бюджетных документов, подготовка путеводителей для граждан и других связанных с этим мероприятий.



От имени развития сотрудничества Германии, Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) вместе с другими партнерами поддерживает правительство Грузии в проведении реформ в сфере управления публичными финансами, особенно на местном уровне», — заявляют в посольстве Германии.





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