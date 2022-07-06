

Ян Бжезинский: НАТО следует дать четкий положительный ответ на заявки Грузии и Украины действиями

06.07.2022 12:30





Исследователь Атлантического совета Ян Бжезинский считает, что со стороны Североатлантического альянса не должно быть никакой неопределенности в связи с интеграцией Грузии и Украины в трансатлантическое пространство, в том числе в НАТО.



Как заявил Бжезинский в интервью «Голосу Америки», НАТО следует дать четкий положительный ответ на заявки Грузии и Украины не только устно, а и действиями.



На вопрос, что означает для Грузии и Украины такое быстрое присоединение к альянсу Швеции и Финляндии, Ян Бжезинский заявляет, что это был отрицательный сигнал.



«Когда мы не посылаем этим странам четкий сигнал об интеграции в трансатлантическое пространство, в том числе в НАТО, то оставляем их в серой зоне, а это уже привело к трем нападениям России – в 2008 году на Грузию, в 2014 году – на Украину и война, которая идет там сейчас. Думаю, на их заявки должен быть дан четкий положительный ответ не только устно, а и действиями – будет это План действий по членству в НАТО (ПДЧ), предоставление которого очень запоздало, или что-либо другое, и это должно быть частью нашей стратегии для установления мира в Восточной и Центральной Европе», - заявляет Ян Бжезинский.



По его мнению, Запад должен делать больше. «Однако сравнительно с прошлым, сделано многое. Трансатлантическое содружество осознает то, что у нас долгосрочная проблема с Россией и для реагирования на нее требуется сильная стратегия. Мы в медленном темпе усиливаем реагирование – это не очень быстрые шаги, но я не соглашусь с теми, кто скажет, что Грузия и Украина должны махнуть рукой на отношения с Западом. Наоборот!» - заявляет Бжезинский.



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