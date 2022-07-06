

«Ни один олигарх не играл такой роли, как Иванишвили» — Уильям Кортни

06.07.2022 14:20





Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни заявляет, что ни один олигарх никогда не играл в грузинской политике такой роли, какую играет основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Об этом он заявил в интервью изданию «Голос Америки».



По его словам, деолигархизация в Грузии подразумевает снижение большой политической роли отдельных личностей, и в определенном смысле это связано с чрезмерной политической ролью Иванишвили.



«Очевидно, что в определенном смысле это вопрос, связанный с чрезмерной политической ролью Иванишвили. той роли, которую до этого играл Саакашвили. За 30 лет независимости в Грузии один за другим были Гамсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили, Иванишвили, которые играли преувеличенную роль. В Украине были экономические олигархи, которые имели некоторое политическое влияние, но ни один из олигархов нигде не играл такой роли, как, например, играет Иванишвили. Так что деолигархизация на самом деле означает снижение большой политической роли отдельных личностей в Грузии и установление политики, основанной на интересах, а не на личностях, персонах. Например, в нормальных демократиях есть консервативные и либеральные партии. В Грузии политические партии «стоят» на людях, персонах. Институционально это менее здоровый процесс, чем политика, основанная на интересах», — заявил Кортни.



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