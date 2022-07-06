

Хатия Деканоидзе обратилась в Прокуратуру в связи с возможной слежкой

06.07.2022 15:07





Глава парламентской фракции «Единого национального движения» (ЕНД) в парламенте Хатия Деканоидзе обратилась в Прокуратуру Грузии в связи с возможной незаконной слежкой.



Как заявила оппозиционный политик, она заметила что за ней ведется слежка, в период встреч с избирателями в регионах страны.



«Мы заметили, как велась открытая и тайна слежка за членом парламента, то есть за мной. Я отправила эту проверенную информацию всем международным организациям и посольствам и заявила, что мы обязательно отреагируем на тайную слежку, которая ведется открыто, без утайки. Это одно из тяжелейших проявлений олигархического режима», — заявила Деканоидзе.



По словам адвоката, председателя «Демократической инициативы Грузии» Эдуарда Марикашвили, по данному заявлению необходимо начать следствие. Он считает, что суд должен применить санкции, в связи с оперативными мероприятиями, подразумевающими тайные следственные действия.



При этом Марикашвили отметил, что помимо Прокуратуры расследование незаконной слежки также является прерогативой Специальной следственной службы.



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