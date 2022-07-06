

Циклаури: Оппозиция представит властям конкретные мотивированные предложения

06.07.2022 15:35





План, опубликованный «Грузинской мечтой», невыполним, это лишь попытка затянуть процесс, и у этого не будет результата. Мы придем к представителям власти с конкретным планом, перечнем конкретных шагов, - заявил журналистам член «Национального движения» Нугзар Циклаури по поводу выполнения 12-пунктных рекомендаций ЕС.



Как отметил Циклаури, если власти откажутся от плана оппозиции, станет ясно, что «Грузинская мечта» хочет втянуть оппозицию в какой-то рутинный процесс, а не предпринять реальные шаги.



«Мы готовы к диалогу. Заявляем, что никаких консультаций не избегаем, в том числе с такой одиозной политической силой, как партия, находящаяся у власти. В то же время, никто не является таким наивным, чтобы не чувствовать, чего желают власти – реальных шагов или же просто такого затягивания процесса, чтобы европейская перспектива Грузии стала туманной и недостижимой», - заявил Нугзар Церетели.



Партия «Грузинская мечта» планирует создать рабочие группы для выполнения 12 условий, определенных Евросоюзом. Как заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, в их числе будет создана рабочая группа для работы над законом о деолигархизации, а также будет укомплектована мониторинговая группа по содействию деполяризации. Кобахидзе представил соответствующий план 1 июля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



