

Кобахидзе: Понятие «олигарх» не относится к Бидзине Иванишвили

06.07.2022 15:39





«Закон должен быть уточнен в формате рабочей группы. Мы представили план, учитывающий ответственных лиц, остальное, детали необходимо уточнять в рабочем формате по объективным критериям. Среди них мы можем использовать для этого украинский закон», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, ответивший на вопрос журналиста, согласно которому: «Вы говорили о деолигархизации, можете ли вы сказать нам видение правящей команды, каким будет законопроект. Кого он может коснуться ?».



По словам Кобахидзе, рабочая группа должна согласовать, что такое понятие олигарх и кому оно соответствует в Грузии.



По словам Ираклия Кобахидзе, к Бидзине Иванишвили понятие олигарх не относится, но в это понятие могут входить многие люди, напрямую связанные с радикальной частью оппозиции и её медиасредствами.



«Конечно, рабочая группа должна согласовать, что такое понятие олигарх, кто такой олигарх и к кому относится это понятие в Грузии. Если вам интересно мое мнение, то понятие олигарх не относится к Бидзине Иванишвили по простой причине. Согласно классическому определению, олигарх — это человек, обладающий определенными солидными денежными средствами, участвующий в политических процессах или имеющий влияние на средства массовой информации. Таковы основные критерии этого классического определения. Что касается Бидзины Иванишвили, то он не занимается ни политикой, ни вовлечен ни в какие медийные процессы. С этой точки зрения не существует ни одного факта. Поэтому, естественно, к Бидзине Иванишвили термин олигарх не относится, но под этот термин можно отнести многих людей, непосредственно связанных с радикальной частью оппозиции и её медиасредствами. Это общая картина, остальное, конечно, будет уточнять рабочая группа», — сказал Кобахидзе.



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