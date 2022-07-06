

Вашадзе считает председателя парламента бесправной пешкой олигархического режима

06.07.2022 16:11





Стратегия «Агмашенебели (Строитель)» ни в коем случае не примет участие во встрече, запланированной председателем парламента. Он является бесправной пешкой олигархического режима, - заявил председатель «Стратегии «Агмашенебели» Георгий Вашадзе на брифинге.



По его словам, они не будут создавать возможности для имитации процесса. Как заявляет Вашадзе, участие в марионеточном процессе неприемлемо и единственное исключение будет допущено ими относительно внеочередной сессии.



«По просьбе гражданского сектора мы допустим одно исключение в отношении внеочередной сессии, и если она состоится, мы будем присутствовать. Однако заранее говорим, что этого «Грузинская мечта» не сделает и у них четкая позиция относительно этого. Что касается статуса кандидата, его Грузия получит лишь том случае, если будет отстранен от власти режим, говорящий месседжами ФСБ. Именно на это было направлено сделанное участниками акции предложение создать правительство национального согласия. Но пока что мы знаем, как относится к этому «Грузинская мечта», которая получит надлежащий ответ», - заявил Вашадзе.



По его словам, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе озвучивает месседжи, написанные в ФСБ.



Как говорит Вашадзе, власти хотят посеять в обществе страх войны. По его заявлению, войны в стране не будет и гарантией этого станет именно статус кандидата в члены ЕС, для получения которого необходима смена власти.



Вашадзе считает, что выход заключается в «мирном и сверхостром протесте», который нужно показать миру, и «Стратегия Агмашенебели» готова участвовать в этом процессе.



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