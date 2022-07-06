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Кобахидзе: Мы должны сделать все, чтобы избежать войны
06.07.2022 16:14
«Если Россия начнет войну в Грузии, ей будет тяжело, потому что несколько десятков тысяч, я специально не уточняю, но точно знаю, несколько десятков тысяч военнослужащих, со своей техникой, снаряжением и всем необходимым надо будет отвлечь на Грузию». Так председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ответил журналистам на вопрос, связанный с его заявлением «Голосу Америки».
Напомним, политик ранее сказал, что «если в Грузии до декабря начнется война», то страна подобно Украине получит статус кандидата.
Со слов Кобахидзе, открытие второго фронта в Грузии для РФ будет сопряжено с определенными трудностями. При этом он повторил нарратив, согласно которому подобные риски все-таки существуют.
«Конечно, второй фронт в Грузии усложнил бы России все на украинском фронте. Несмотря на это осложнение, эта война будет разрушительной для Грузии. Поэтому, конечно, мы должны сделать все, чтобы избежать войны», — сказал Ираклий Кобахидзе.
Правительство Грузии уже несколько месяцев придерживается теории заговора, будто Запад пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Посол США Келли Дэгнан назвала этот нарратив полностью российской дезинформацией.
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