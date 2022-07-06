

Гарибашвили встретился с президентом Европейского суда по правам человека

06.07.2022 17:07





Вопросы плодотворного сотрудничества между Грузией и Европейским судом и перспективы дальнейшего углубления существующего сотрудничества стали основными темами, которые обсуждались на встрече премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Европейского суда по правам человека Роберта Спано.



На встрече было отмечено, что по состоянию на 31 марта 2022 года, в Европейском суде рассмотрели до 130 жалоб о Грузии, что является самым низким показателем в истории. 10 лет назад количество исков, рассматриваемых в Европейском суде, составляло 3-4 тысячи. По словам премьер-министра, статистические данные Европейского суда показывают значительный рост защиты прав человека на национальном уровне, а быстрое и резкое снижение количества исков в Страсбургский суд является результатом успешных реформ, которые грузинское правительство осуществило в последние годы.



На встрече также было подчеркнуто историческое решение Европейского суда по правам человека, подтвердившее факт оккупации и эффективного контроля Россией Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии. Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии мирной политике урегулирования конфликта.



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