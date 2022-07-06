

Болгария заблокировала счета посольтва РФ

06.07.2022 17:57





Министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии, сообщает Болгарское национальное радио.



Министр опроверг заявления депутата Тошко Йорданова о полной блокировке счетов дипмиссии. По его словам, речь идет об отдельном переводе в размере 890 тысяч долларов, который "прямо попадает под санкции ЕС".



Российские дипломаты заявляют, что эта сумма предназначалась для выплаты зарплаты сотрудникам, и требуют разблокировать ее. Василев утверждает, что вопрос о разблокировке находится на согласовании с Еврокомиссией.



В конце июня София выслала 70 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. В Москве пообещали ответить зеркально, хотя допустили, что в болгарской дипмиссии не найдется столько сотрудников.



По словам главы МИД Сергея Лаврова, высылка дипломатов связана с давлением Вашингтона на Софию. Тем не менее, отметил он, в такой ситуации российское посольство не может нормально работать. Посол Элеонора Митрофанова, со свой стороны, заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице, что автоматически повлечет за собой закрытие посольства Болгарии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага ложится на Софию, подчеркнула Митрофанова.



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