|
|
|
Болгария заблокировала счета посольтва РФ
06.07.2022 17:57
Министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии, сообщает Болгарское национальное радио.
Министр опроверг заявления депутата Тошко Йорданова о полной блокировке счетов дипмиссии. По его словам, речь идет об отдельном переводе в размере 890 тысяч долларов, который "прямо попадает под санкции ЕС".
Российские дипломаты заявляют, что эта сумма предназначалась для выплаты зарплаты сотрудникам, и требуют разблокировать ее. Василев утверждает, что вопрос о разблокировке находится на согласовании с Еврокомиссией.
В конце июня София выслала 70 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. В Москве пообещали ответить зеркально, хотя допустили, что в болгарской дипмиссии не найдется столько сотрудников.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, высылка дипломатов связана с давлением Вашингтона на Софию. Тем не менее, отметил он, в такой ситуации российское посольство не может нормально работать. Посол Элеонора Митрофанова, со свой стороны, заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице, что автоматически повлечет за собой закрытие посольства Болгарии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага ложится на Софию, подчеркнула Митрофанова.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна