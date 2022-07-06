

Шарль Мишель: Мы готовы предоставить Грузии статус кандидата, как только она будет соответствовать приоритетам

06.07.2022 18:09





«Мы приняли решение признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и народов — в Евросоюзе», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время дебатов в Европарламенте по вопросу Украины.



По его словам, предоставив статус кандидата Украине и Молдове, они направили сильный посыл народам этих стран, гражданам Евросоюза, они также готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только она будет соответствовать приоритетам, отраженным в отчете Еврокомиссии.



«Варварская война Кремля произвела тектонические изменения на нашем континенте и создала новую политическую реальность. На прошлой неделе вместе с 27 лидерами Евросоюза мы приняли несколько важных геополитических решений. Во-первых, мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и народов – в ЕС. Мы также решили предоставить статус кандидатов Украине и Молдове, послав сильный посыл их народам и нашим гражданам ЕС. Мы готовы предоставить статус кандидата и Грузии, как только она будет соответствовать приоритетам, отраженным в отчете Еврокомиссии», — сказал Шарль Мишель.





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