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Представители ЕС возможно будут наблюдать за судебными процессами Михаила Саакашвили
06.07.2022 20:22
Представители ЕС, возможно, будут наблюдать за судебными процессами и ходом медицинской экспертизы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как заявил адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, встреча по этому вопросу в представительстве ЕС состоялась сегодня.
«Речь шла в основном о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, и мы попросили, чтобы они как-нибудь сумели выделить представителя, который примет участие в проведении экспертизы или сможет наблюдать за ходом этого дела. Также мы просили их использовать свои дипломатические каналы для того, чтобы обеспечить право заключенного на справедливый суд», - заявил Шалва Хачапуридзе в беседе с «Мтавари архи».
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