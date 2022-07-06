

Майк Макфол: Начинаем обсуждение санкционирования лиц из Грузии и Беларуси

06.07.2022 20:26





Наша группа пока что не рассматривала введение санкций в отношении людей из других стран, однако именно сейчас мы начинаем обсуждение санкционирования лиц из Грузии и Беларуси. Думаю, несомненно, в вашей стране будут индивиды, которые поддерживают войну Путина, - заявил бывший посол США в РФ, один из координаторов группы экспертов при президенте Украины по санкционированию России Майк Макфол в интервью передаче «Резюме» телеканала «Палитраньюс», которое будет показано сегодня.



Майк Макфол не конкретизирует лиц, против которых могут быть введены санкции в Грузии, и заявляет, что группа по санкциям должна согласовать этот вопрос.



«Наша группа пока что не рассматривала введение санкций в отношении людей из других стран, однако именно сейчас мы начинаем обсуждение этого вопроса. В частности, мы будем рассматривать людей из Грузии и Беларуси и, по моему мнению, это должно быть сделано. Я пока не могу говорить о фамилиях, поскольку нам нужно согласовать это. Но я думаю, что, несомненно, в вашей стране и Беларуси будут индивиды, которые поддерживают войну Путина, и они должны ощутить последствия этого», - заявляет Майк Макфол.



Полная версия интервью будет показана в передаче «Резюме» на канале «Палитраньюс» сегодня в 18:30.



По информации Укринформа, президент Украины Владимир Зелнский 29 марта объявил о создании при Офисе президента группы экспертов, которые будут анализировать влияние применяемых против Российской Федерации санкций. С украинской стороны группу возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак, с международной – бывший посол США в России Майкл Макфол.





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