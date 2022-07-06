

Партия «За Грузию» предлагает подключить к процессу достижения консенсуса в Грузии международных партнеров и президента

06.07.2022 20:48





Сегодня главное – не параллельные процессы, а компромисс с единственной целью получить статус кандидата. При этом компромисс за счет невыполнения условий ЕС недопустим, - заявила на брифинге зампредседателя партии «За Грузию» Натия Мезвришвили.



По его словам, протекающие политически процессы поставили политические силы перед крайней необходимостью предпринять компромиссные и прагматичные шаги, чтобы достичь сокращения поляризации в стране и путем проведения реформ получить статус кандидата в члены ЕС.



«Сегодня главное – не параллельные процессы, а компромисс с единственной целью получить статус кандидата, что в том числе является целью и десятков тысяч граждан, вышедших на проспект Руставели. Спасибо в первую очередь народу, всем тем, кто способствовал выражению воли народа, в том числе организаторам, и сейчас политики ответственны за исполнение непоколебимой воли грузинского народа. Нам нельзя терять время. Мы должны показать миру, что если не можем быть едины, то по крайней мере способны на компромисс. Разумеется, в этом процессе первейшая ответственность возлагается на власти», - заявила Натия Мезвришвили.



По ее словам, партия «За Грузию» примет участие во всех процессах, служащих реальному выполнению всех условий ЕС.



«Вместе с тем, в условиях минимального доверия к «Грузинской мечте», считаю целесообразным подключить к процессу в какой-либо форме международных партнеров и институт президента», - заявила Мезвришвили.





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