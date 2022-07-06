

Депутат от ГМ ответил на заявление Макфола о начале обсуждения санкций в отношении граждан Беларуси и Грузии

06.07.2022 20:53





Любые разговоры о санкциях без аргументов расцениваются минимум как безответственность и сплетни, а максимум – как враждебные заявления против Грузии, - об этом член парламентского большинства Рати Ионатамишвили сказал журналистам по поводу заявления Майка Макфола.



По его же словам, они не услышали ни одного аргумента.



«Любой субъект, говорящий о санкциях, обязан привести и соответствующие аргументы. Когда это не делается, подобные акторы оказываются в весьма неловком положении. Поэтому каждый должен осознать, быть на стороне сплетен, или у него другие задачи. Мы не услышали ни одного аргумента. Соответственно, подобные заявления без аргументов расцениваются как безответственные заявления», - отметил Ионатамишвили.



Для справки, бывший посол США в России и координатор группы экспертов при президенте Украины по санкционированию России Майк Макфол в интервью передаче «Резюме» телеканала «Палитраньюс» заявил, что они начинают обсуждение санкционирования лиц из Грузии и Беларуси.



«Именно сейчас мы начинаем обсуждение этого вопроса. В частности, мы будем рассматривать людей из Грузии и Беларуси и, по моему мнению, это должно быть сделано. Я пока не могу говорить о фамилиях, поскольку нам нужно согласовать это. Но я думаю, что, несомненно, в вашей стране и Беларуси будут индивиды, которые поддерживают войну Путина, и они должны ощутить последствия этого», - заявляет Майк Макфол.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



