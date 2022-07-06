

В июне из России в Грузию въехали почти 100 тысяч человек

06.07.2022 20:55





По обновленной статистике Национальной администрации туризма Грузии, в июне 2022 года в Грузию из России въехали 90,239 человек. Это на 502,9% больше, чем в прошлом году и на 40,7% меньше, чем в 2019 году.



За май этого года в Грузию из России въехал 51 561 человек, что на 376,6% больше, чем в прошлом году и на 70,1% меньше чем в 2019 году.



В целом за июнь 2022 года в Грузию посетили 445,894 международных гостей (на 185,% больше чем в 2021). Коэффициент восстановления международного туризма составил 51%.



ТОП-15 стран, граждане которых посещали в Грузию в июне выглядит следующим образом:

1. Россия — 90 239 человек, рост на 503% по сравнению с предыдущим годом

2. Турция — 62 192 человека, рост на 110% по сравнению с предыдущим годом.

3. Армения — 61 974 человека, рост на 365% по сравнению с предыдущим годом.

4. Грузия (нерезиденты) — 22 143 человека, рост на 104% по сравнению с предыдущим годом.

5. Израиль — 20 555 человек, рост на 30% по сравнению с предыдущим годом.

6. Украина — 15 273 человека, рост по сравнению с прошлым годом -1%

7. Казахстан — 14 368 человек, рост на 96% по сравнению с предыдущим годом.

8. Азербайджан — 13 067 человек, рост на 89% по сравнению с предыдущим годом.

9. Беларусь — 12 284 человека, рост на 222% по сравнению с предыдущим годом.

10. Саудовская Аравия — 10 372 человека, рост на 72% по сравнению с предыдущим годом.

11. Иран – 9 454 человека, рост на 599% по сравнению с предыдущим годом.

12. Узбекистан — 5 697 человек, рост на 106% по сравнению с предыдущим годом.

13. Германия — 5 557 человек, рост на 240% по сравнению с предыдущим годом.

14. Польша – 3 907 человек, рост на 118% по сравнению с предыдущим годом.

15. США – 3 195 человек, рост на 87% по сравнению с предыдущим годом.





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