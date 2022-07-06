

Кобахидзе назвал «безродными безбожниками» участников акций «Домой, в Европу»



Новости-Грузия 06.07.2022 21:34



Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал «безродными безбожниками» участников протестных акций в Тбилиси.



«Все, кто стоял на сцене на этой акции, все были безродными и безбожниками в том смысле, что у них нет веры», — заявил Кобахидзе.



Он также считает «психологической проблемой» то, что протестующие «видят источник всех своих бед» в одном человеке – основателе «Грузинской мечты», миллиардере Бидзине Иванишвили.



Организатора протестных акций, движение «Сирцхвилиа» Кобахидзе охарактеризовал, как «самое богатое НПО» и «сателлита» основанной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение». Лидер «Грузинской мечты» считает, что истинная цель демонстрантов – революция, однако их планам не суждено сбыться из-за недостаточной поддержки населения.



Здесь же Кобахидзе указал, что «радикальная оппозиция и связанные с ней НПО» ответили деструктивными действиями на инициативу партии власти – план выполнения рекомендаций для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.



«Те, кто действительно заинтересован в реализации волеизъявления 85 процентов населения Грузии, интеграции Грузии в Евросоюз и получении нашей страной статуса кандидата, естественно, будут активно участвовать в реализации этого плана», — заявил он.



Акции под лозунгом «Домой, в Европу» начались в Тбилиси после того, как стало понятно, что страна не получит статус кандидата на вступление в ЕС, в отличие от Молдовы и Украине. Демонстранты считают, что за этот результат ответственно правительство «Грузинской мечты» и нынешние власти не смогут достичь успехов на пути евроинтеграции.





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