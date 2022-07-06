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1500 легковых автомобилей стоят в очереди на въезд в Грузию со стороны России
06.07.2022 21:47
1500 легковых автомобилей стоят в очереди перед «Верхним Ларсом» на выезд из России в Грузию, сообщает Северо-Осетинская таможня.
По информации ведомства, за минувшие сутки Россию покинули 1273 машины.
«Таможенники пропускают в десять раз больше автомобилей, чем предусмотрено: по проекту – 200 авто в сутки на въезд и выезд, по факту – более двух тысяч», – сказано в заявлении таможни.
Граждан, планирующих поездку в Грузию, предупреждают, что необходимо учитывать ограниченную пропускную способность Верхнего Ларса.
«Образование очередей перед пунктом пропуска Верхний Ларс связано с тем, что 18 мая сняты ограничения на перемещение физических лиц в Грузию, а также с сезоном отпусков», – заявляют в Северо-Осетинской таможне.
Во Владикавказе напоминают, что в настоящее время в пункте пропуска «Верхний Ларс» проводится реконструкция. В ближайшее время планируется открытие 12 дополнительных полос движения, что позволит увеличить пропускную способность, говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что время ожидания на проезд из России в Грузию доходит до суток.
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