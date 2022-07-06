

Гоциридзе: План «Грузинской мечты» - это ловушка и мы на нее не попадемся

06.07.2022 21:52





План «Грузинской мечты» - это план затягивания времени, это план, который не ведет к цели, - заявил один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Романа Гоциридзе, «Грузинская мечта» нацелена на то, чтобы общество смирилось с тем, что мы не сможем получить статус кандидата в ЕС в декабре.



«Мы не собираемся следовать плану «Грузинской мечты». План «Грузинской мечты» - это план затягивания времени, это план, который не ведет к цели. Все их заявления носят дезинформационный характер и направлены на то, чтобы общество смирилось, ничего не ждало в декабре, мол, поскольку мы не участвуем в войне. Тезис – не будет войны, не будет и статуса, означает то, что уже сейчас, заранее они готовят себе почву для невыполнения 12 рекомендаций», - заявил Гоциридзе.



По его заявлению, власти не смогут свалить невыполнение рекомендаций на оппозицию, поскольку 11 их 12 пунктов, представленных ЕС, можно выполнить и без оппозиции.



Как отметил Гоциридзе, несмотря на большое международное давление «Национальное движение» не присоединится к рабочим группам по выполнению рекомендаций ЕС.



«Присоединимся ли мы к рабочим группам? Категорически нет. Это ловушка и мы на нее не попадемся, несмотря на большое международное давление и покровительство», - отметил Гоциридзе.





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