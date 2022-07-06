

Урсула фон дер Ляйен: ЕС следует готовиться к полному прекращению поставок российского газа

06.07.2022 22:17





Европейский союз должен готовиться к потенциальному полному отключению поставок газа из страны-агрессора РФ. Об этом заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге, передает uatv.ua.



Подготовку плана, который будет представлен к середине июля, председатель ЕК аргументировала тем, что российская сторона использует энергию как оружие.



«Путин продолжает использовать энергию как оружие. Это причина, по которой комиссия работает над чрезвычайным европейским планом. Мы представим этот план и необходимые инструменты, которыми он будет снабжен, к середине июля», - заявила Урсула фон дер Ляйен.



По ее информации,12 стран ЕС сейчас затронуты частичными или полными отключениями российского газа.

Кроме того, государства-члены ЕС располагают национальными чрезвычайными программами, но Евросоюзу в этой области также нужны европейское сотрудничество и совместные действия всех 27 стран союза.

«Мы должны быть уверенными, что в случае полного отключения (снабжения из России) газ должен продолжать поступать туда, где он нам наиболее необходим. Мы должны быть уверенными, что можно положиться на европейскую солидарность. И мы должны защитить единый рынок, как и цепочку промышленного снабжении», – пояснила президент ЕК.



Также фон дер Ляйен сообщила, что ЕК готовит законодательную базу для передачи замороженных российских активов и активов бизнесменов из России на восстановление Украины.





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