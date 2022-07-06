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Аккредитованный в Грузии дипкорпус: Неделя Прайд — это шаг вперед
06.07.2022 22:25
Неделя Прайд — это шаг вперед, за которым должно последовать дальнейшее усиление защиты прав человека в Грузии, — отмечается в совместном заявлении, опубликованном Программой развития ООН, представительствами в Грузии Европейского Союза и США, Великобритании, Испании, Нидерландов, Норвегии и Японии, посольства Израиля, Франции, Швеции, Швейцарии и Чехии.
«Защищая права уязвимых групп, государство поддерживает всеобщую защиту основных прав человека и построение общества, укрепляющего и защищающего всех без исключения его членов, признающего и ценящего многообразие.
Мы приветствуем дальнейшие шаги Грузии по защите прав человека и выполнению международных обязательств в этом отношении, в том числе путем утверждения национальной стратегии и плана действий в области прав человека», — говорится в совместном заявлении.
Согласно заявлению, властям Грузии необходимо полностью расследовать события 5 июля 2021 года, а лица, подстрекавшие и совершившее насилие, должны быть привлечены к ответственности.
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