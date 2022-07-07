

В парламентских комитетах начинается работа над выполнением условий ЕС

07.07.2022 09:59





В рамках парламентских комитетов начинается работа по вопросу выполнения 12-пунктного условия, установленного Евросоюзом для предоставления Грузии статуса кандидата.



Первое заседание с этой повесткой дня проведет комитет по процедурным вопросам и правилам, оно состоится 7 июля в 12:00.



Партия «Грузинская мечта» планирует создать в рамках парламентских комитетов несколько рабочих групп для выполнения 12 условий, определенных Евросоюзом. В том числе, будет создана рабочая группа для работы над законом о деолигархизации. Также будет укомплектована группа мониторинга для содействия деполяризации.



Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 1 июля представил конкретный план реализации 12 пунктов, установленных Евросоюзом. Согласно этому плану, при парламентском комитете по процедурным вопросам и правилам будет создана рабочая группа с участием представителей всех парламентских партий и гражданского сектора, которая обеспечит всестороннюю оценку исполнения регламента парламента в сфере парламентского надзора и подготовит законодательную инициативу по исправлению выявленных недостатков.



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