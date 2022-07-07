

Гамкрелидзе: Серьезно возросла интенсивность передачи коронавируса

07.07.2022 11:01





Показатель положительности серьезно возрос — вчера утром у нас был 621 новый случай, все показатели, характерные для эпидситуации, изменились, — заявил в беседе с «Интерпрессньюс» глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе по поводу текущей эпидситуации в стране.



По информации Амирана Гамкрелидзе, серьезно возросла интенсивность передачи вируса, индекс репродукции составляет 2.36%, такого показателя в стране не было давно.



Что касается показателя положительности, который представляет собой процент положительных ответов среди проведенных тестов, то, по информации Амирана Гамкрелидзе, он приблизился почти к 5%.



«За последние 2 недели эпидситуация в стране изменилась, количество новых суточных случаев увеличивается. Как известно, последние 2 месяца эпидситуация подытоживалась раз в неделю и была достаточно спокойной. У нас было по 30-50 инфицирований в день, а недельный показатель не превышал 100-200 случаев.



Показатель положительности и индекс репродукции были ниже 1%. Последние две недели число еженедельных случаев удваивается. Во вторник у нас также было 2570 случаев. В среду утром у нас был 621 суточный случай, что серьезно.



Загруженность госпиталей невысокая, она составляет 7-8%. Однако все показатели, характерные для эпидситуации, изменились. Показатель положительности приблизился почти к 4-5%. Показатель положительности за последние 7 и 14 дней также серьезно увеличился. Серьезно вырос индекс репродукции, вчера он был 2.36%, давно он у нас не был таким высоким. Это в основном обусловлено циркуляцией новых субштаммов BA.4 и BA.5, которые характеризуются высокой заразностью.



К счастью, этот подштамм не агрессивнее, чем предшествующие штаммы. Самый тяжелый индикатор пока не вырос, однако все это требует внимания и осторожности», - отмечает Гамкрелидзе.



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